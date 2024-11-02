Де минулої доби загарбники активно йшли в атаку: нові дані Генштабу

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 145 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулося на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку ворог один раз намагався штурмувати в районі Вовчанська, успіху не мав.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося п'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Лозової, Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районі Ступочок. Всі атаки поблизу було зупинено.

На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік Торецька та Щербинівки, противник зазнав втрат та відступив.

На Покровському напрямку українськими захисниками було зупинено 39 штурмових і наступальних дій агресора. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Променя - тут Силами оборони було відбито 16 атак.

Найбільш напруженою ситуація залишається на Курахівському напрямку. Тут Сили оборони відбили 52 атаки.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири штурми позицій ЗСУ в районах Трудового та Максимівки.

На Придніпровському напрямку оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що в Чорному морі перебуває один російський військовий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

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