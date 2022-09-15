"Де наші "Калібри": пропагандисти РФ біснуються від візиту Зеленського до Ізюма

Пропагандистка Скабєєва істерично відреагувала на візит президента України до звільненого Ізюма.
Візит президента Зеленського у нещодавно визволений від окупантів Ізюм викликав напад істерики у кремлівської пропагандистки Скабєєвої.
У прямому ефірі пропагандистського ток-шоу вона обурилася, чому окупанти не змогли вдарити по президентові України "Калібрами".
"Зеленський відвідав Ізюм. Як видно, відбулося все нормально. Ще раз - де наші "Калібри", – істерично заявила Скабєєва.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від окупантів Ізюм на Харківщині. Там глава держави взяв участь в урочистому підніманні українського прапора.
Після повернення з Харківщини він висловив подяку всім, хто долучився до її деокупації.
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