Де наступають ЗСУ і що роблять окупанти: опублікована нова мапа бойових дій

Зокрема, наступ на півдні ведуть лише захисники України.

Українські війська на сьогодні ведуть активний наступ на півдні та сході країни. Водночас російська армія намагається продовжити окупацію Донеччини.

Про свідчать дані мапи, опублікованої британським Міноборони 5 жовтня.

Так, згідно з розвідданими, ЗСУ надалі наступають у східній частині Харківської області, яку досі контролюють російські окупанти. Окрім того, українська армія проводить штурмові дії на схід від Лимана Донецької області.

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У свою чергу війська РФ намагаються просунутися на Донеччині на Слов'янському напрямку та неподалік від селища Піски.

Щодо півдня, то там наступають лише ЗСУ. Так, війська просуваються на півночі Херсонської області та південно-східній частині Миколаївської області.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/M2JV8Vy7KJ



#StandWithUkraine pic.twitter.com/On3I5nhf16 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 5, 2022

Нагадаємо, 4 жовтня в ОК "Південь" повідомили, що на Херсонщині ЗСУ звільнили вісім населених пунктів, а також опублікували перелік.

Зауважимо, 5 жовтня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що офіційно розпочато декупацію області. Так, ЗСУ в деяких населених пунктах Луганщини підняли українські прапори.

ЗСУ повернули з-під окупації вже понад півтори тисячі сіл і міст

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