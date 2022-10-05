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Де наступають ЗСУ і що роблять окупанти: опублікована нова мапа бойових дій

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Де наступають ЗСУ і що роблять окупанти: опублікована нова мапа бойових дій

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Зокрема, наступ на півдні ведуть лише захисники України.

Українські війська на сьогодні ведуть активний наступ на півдні та сході країни. Водночас російська армія намагається продовжити окупацію Донеччини.

Про свідчать дані мапи, опублікованої британським Міноборони 5 жовтня.

Так, згідно з розвідданими, ЗСУ надалі наступають у східній частині Харківської області, яку досі контролюють російські окупанти. Окрім того, українська армія проводить штурмові дії на схід від Лимана Донецької області.

У свою чергу війська РФ намагаються просунутися на Донеччині на Слов'янському напрямку та неподалік від селища Піски.

Щодо півдня, то там наступають лише ЗСУ. Так, війська просуваються на півночі Херсонської області та південно-східній частині Миколаївської області.

Нагадаємо, 4 жовтня в ОК "Південь" повідомили, що на Херсонщині ЗСУ звільнили вісім населених пунктів, а також опублікували перелік.

Зауважимо, 5 жовтня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що офіційно розпочато декупацію області. Так, ЗСУ в деяких населених пунктах Луганщини підняли українські прапори. 

ЗСУ повернули з-під окупації вже понад півтори тисячі сіл і міст

ЗСУ повернули з-під окупації вже понад півтори тисячі сіл і міст

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
5921
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