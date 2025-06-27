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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
851
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2 хв

Де найактивніше працює російська пропаганда: в ЦПД розкрили деталі

Російська пропаганда охоплює низку країн ЄС, використовуючи місцеві медіа й діаспори.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Пропаганда

Пропаганда / © The Duran

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що найактивніше російська пропаганда діє на території Німеччини та Польщі.

Про це він розповів в ефірі «Ми-Україна».

За словами Коваленка, в Німеччині російські спецслужби використовують широку мережу організацій, побудовану за рахунок наявної діаспори. Це дозволяє РФ поширювати дезінформацію через місцеві інституції та медіа.

«Німеччина — один із головних центрів активності. Але не менш важливою для росіян є Польща, а також Нідерланди — з огляду на присутність міжнародних інституцій, таких як Міжнародний кримінальний суд у Гаазі», — зазначив Коваленко.

Також він підкреслив, що активність Росії фіксується в Бельгії, особливо в Брюсселі, де зосереджені ключові інституції Європейського Союзу. За словами експерта, саме політична вага цих країн робить їх мішенями для дезінформаційних кампаній.

Коваленко додав, що в таких країнах, як Угорщина та Словаччина, російський вплив реалізується через медіа, які належать місцевим олігархам.

«Ці бізнесмени пов’язані з енергетичним сектором і заробляють на російських енергоресурсах, тож їхні ЗМІ фактично підігрують Кремлю», — пояснив він.

Нагадаємо, TikTok фактично контролюється урядом КНР через держспівпрацю зі спецслужбами. У цьому контексті Китай є союзником Росії, тож московська пропаганда має там вільний простір.

Китайська платформа жорстко блокує будь-який антикитайський контент.

Водночас, за словами Корсуна, росіяни використовують TikTok і Telegram як ефективні канали для інформаційних кампаній, які підтримуються Китаєм.

Платформа дозволяє РФ створювати канали, купувати рекламу і поширювати пропаганду завдяки стратегічному союзу між Москвою і Пекіном.

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