Де найбільше атакують окупанти: Маляр назвала основний напрямок наступу противника

На Куп'янському напрямку ворог сформував наступальне угруповання і намагається рухатись вперед.

Станом на зараз основним напрямком наступу російських військ залишається Куп’янський напрямок. Мета ворога - прорвати оборону українських військ та вийти безпосередньо до Куп'янська.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Гання Маляр у середу, 9 серпня.

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За її словами, тут ворог сформував наступальне угруповання і намагається рухатись вперед, втім безуспішно. Оперативна ситуація складна, але контрольована. Сили оборони України мужньо стримують там наступ ворога.

Окрім того, окупанти вже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області"

"Інтенсивність бойових дій та ворожих обстрілів висока. По деяким позиціям буває по декілька змін положення за день. Всі необхідні рішення для підсилення нашої стійкості оперативно прийняті на місці командирами та командуванням східного угруповання військ", - написала вона.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку, як зауважила Маляр, українські війська продовжують вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут, закріплюємось на досягнутих рубежах. Тим часом ворог постійними штурмами робить спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки та в районі Зайцеве.

Кліщіївка на Бахмутському напрямку. ФОТО: deepstatemap

Південь

Маляр наголосила, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку Урожайне, Приютне та Вербове наші оборонці мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинове, Сєверне, Новомихайлівка та Старомайорське. Наші бійці не залишають ворогу шансу на просування та повернення втрачених позицій", - йдеться у її дописі.

У Міноборони зазначили, що і на сході, і на півдні ворог зараз несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.

"Наші сили оборони за ці дні дуже суттєво знизили наступальний та оборонний потенціал ворога і не дають йому реалізувати плани", - підсумувала вона.

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