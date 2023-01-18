Де очікувати нового наступу окупантів: експерт назвав пріоритетний напрямок для Росії

Армія Росії розглядає Донецьку область як пріоритетну для нового великого наступу.

Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, наразі основними завданнями російського угруповання є взяття під контроль всієї території Донецької області, тому цей напрямок буде розглядатися як пріоритетний.

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Експерт зазначив, що в наступі братимуть участь насамперед мобілізовані росіяни:

"Перша хвиля мобілізованих в РФ - загальна кількість 320 тисяч, з них лише 150 тисяч перебувають безпосередньо на території України. Нескладна арифметика, що наразі бойове злагодження і навчання на території РФ та окупованих районів Донецької і Луганської області проходять приблизно 170 тисяч. Це приблизно 200 батальйонно-тактичних груп. На початок широкомасштабного вторгнення російських окупантів на кордонах з Україною, за різними оцінками, було зосереджено приблизно 120 батальйонно-тактичних груп. Тобто можемо говорити, що кількість вдвічі більша. Можемо припустити, що і за рахунок мобілізованих, і за рахунок спецконтингенту ПВК "Вагнер", який нараховує приблизно 40 тисяч, російські окупанти спробують вирішити тактичні завдання щодо захоплення в першу чергу території Донецької області".

Проте Снєгирьов не вірить, що наступальні дії окупантів матимуть успіх.

"Навіть події в Соледарі свідчать, що просування російських окупантів зупинено. І в Бахмуті аналогічне яскраве свідчення - окупанти протягом 6 місяців не можуть просунутися далі вулиці Патріса Лумумби", - зазначив він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що РФ готується до нового наступу на Україну. За його словами, задля цього Путін збирає угруповання до 200 тис. військ, яких може кинути в наступ у січні-лютому, або навесні. Під загрозою може опинитися Київ.

Своєю чергою, міністр оборони Росії Сергій Шойгу підтвердив підготовку до нових наступальних дій в Україні. Як пояснив Шойгу, саме для цього РФ проводила часткову мобілізацію.

Військовий експерт Олександр Мусієнко спрогнозував можливі напрямки російської атаки.

"Вони можуть десь у Курській, Брянській чи Бєлгородській області сконцентрувати свої сили, звідти спробувати зайти на Луганщину і Харківщину, спробувати взяти повністю Луганщину, Донеччину, а з Запорізького напрямку як допоміжного виходити в рейди, щоб нам не давати наступати. Білорусь просто тримати як фактор постійного психологічного тиску і загрози. Мета - втримати території, якщо пощастить - просунутись далі", - розповів експерт.

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