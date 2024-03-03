Де окупанти намагалися прорвати оборону: Генштаб назвав найважчі напрямки

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Загалом протягом доби, 3 березня, російські окупанти завдали 5 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснили 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також читайте Під завалами будинку в Одесі знайшли тіла братика та сестрички: дітям було 10 та 8 років

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

РФ активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Лісне, Рожковичі, Дружба, Бобилівка, Кияниця Сумської області та Вовчанськ, Великий Бурлук Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

Синьківка і Табаївка на карті / Фото: Deepstatemap

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Надія, Твердохлібове Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку відбито 3 атаки противника в районах Тернів та Верхньокам'янського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

РФ завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів.

Білогорівка, Терни і Верхнокам'янське на карті

На Бахмутському напрямку відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку відбито 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Покровськ, Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Там, за підтримки авіації, ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Курахове, Водяне, Вугледар та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Натомість, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, Верхня Терса та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

Українські військові

Ситуація на лівому березі Херсонщини

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнало місто Херсон.

Удари у відповідь

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Раніше британська розвідка розповіла, що втрати армії РФ перевищили чисельність її початкового угруповання в Україні.

Читайте також: