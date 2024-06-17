Де окупанти стягують сили та тривають жорсткі бої: Сирський повідомив про ситуацію на фронті  

На фронті ЗСУ тримають оборону, характер дій окупантів суттєво не змінився.

Про це повідомив Головнокомандуючий Олександр Сирський, який майже тиждень працює на Східному фронті.

"Характер дій противника суттєво не змінився. На Купянському, Покровському, Курахівському, Времівському оперативних напрямках здійснює активні наступальні дії різної інтенсивності, намагаючись прорвати оборону наших військ та захопити важливі ділянки місцевості, або населені пункти, які впливають на стійкість нашої оборони", - сказав він.

З його слів, основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку, де сконцентрована переважна кількість його ударних бригад і полків.

"Тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринок та островів у прибережній частині лівого берега Дніпра. По всьому фронту - від Харкова до Кринок -наші військовослужбовці демонструють стійкість, мужність і патріотизм, а головне, віру в нашу перемогу", - додав він.

Раніше стало відомо, що російські війська потрапили у "вогняний котел" на Харківському напрямку, їх оточили у Вовчанську на Агрегатному заводі. Українські війська заблокували до 400 росіян, 30 росіян вже здалися після того, як неодноразові спроби врятувати їх не увінчалися успіхом.

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