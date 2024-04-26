Де просунулися окупанти на Донеччині та який населений пункт захопили: дані аналітиків

На Авдіївському напрямку росіяни в зоні свого прориву в районі Очеретиного захопили Новобахмутівку та просунулися в центр села Соловйове (на північний захід від Авдіївки).

Про це повідомив Інститут вивчення війни, посилаючись на щойно опубліковані геолокаційні кадри.

Дослідники кажуть, що таким чином російські війська стабілізували свій невеликий виступ на північний захід від Авдіївки та можуть досягти подальших тактичних успіхів, які змусять українські сили відійти на захід від Авдіївки до чергової лінії оборони.

Деякі російські джерела стверджували, що 25 квітня російські війська захопили Соловйове і в ніч проти 25 квітня просунулися на глибину до двох кілометрів у східній частині Новокалинового (на північний захід від Авдіївки).

За даними Deep State, зафіксовано просування й південніше Новобахмутівки, в Красногорівці та Новокалиновому. Бої з окупантами тривають в населених пунктах Урожайне, Кислівка, біля Вербового та Новомихайлівки.

Сили оборони, як йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України, надалі стримують російські війська на Новопавлівському напрямку в районах населених пунктів Новомихайлівка, Водяне, Красногорівка та Побєда Донецької області. Ворог 19 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Українські захисники в районі Авдіївки відбили понад 30 атак. Це відбулося в районах населених пунктів Очеретине, Невельське, Бердичі, Уманське, Керамік та Нетайлове Донецької області.

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