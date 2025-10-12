Де просунулись росіяни: аналітики ISW розповіли про зміни на лінії фронту

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Російські війська продовжують масштабний наступ по всій лінії фронту, від Сумщини до Херсонщини, однак майже ніде не досягають значних успіхів. Окупантам вдалося незначно просунутися лише на окремих ділянках на Донеччині, зазнавши при цьому розгромної поразки під час одного з механізованих штурмів.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, 11 жовтня російські війська продовжували наступальні операції на Сумському, Харківському (в районі Великого Бурлука), Куп’янському, Боровському, Лиманському та Сіверському напрямках. Незважаючи на постійний тиск, на жодній із цих ділянок російським військам не вдалося просунутися вперед.

Найбільш інтенсивні бої тривають на Донеччині. ISW підтверджує, що війська РФ нещодавно мали незначні просування в тактичному районі Добропілля та продовжують активно атакувати на Покровському напрямку, де їм також вдалося дещо просунутись.

Карта бойових дій / © Інститут вивчення війни (ISW)

Водночас саме тут ворог зазнав однієї з найвідчутніших поразок за останній час.

ЗСУ відбили потужний штурм

10 жовтня Перший Азовський корпус Нацгвардії повідомив, що українські війська відбили посилений батальйонний механізований наступ росіян у напрямку села Шахове. В атаці брали участь 35 танків та бронемашин.

В результаті бою Сили оборони пошкодили та знищили 3 російські танки, 16 одиниць бронетехніки та 41 мотоцикл. Хоча невеликій групі з 20 окупантів вдалося прорватися до Володимирівки, вже на ранок наступного дня українські сили їх там не спостерігали.

На сході Запорізької та на Херсонському напрямках російські війська також продовжували наступальні операції 11 жовтня, але підтвердженого прогресу не досягли. Попри заяви російських «мілблогерів» про нібито просування в районі Гуляйполя, ISW не знайшов підтвердження цієї інформації.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко назвав секретну зброю ЗСУ, яка може змінити перебіг війни. На його думку українські балістичні ракети типу «Сапсан» та «Фламінго» є одним із важелів, яким вдасться змусити агресора зупинитись.