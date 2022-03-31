"Там, де Путін": Арестович розповів, що Росія вважатиме перемогою у війні з Україною

"Там, де Путін": Арестович розповів, що Росія вважатиме перемогою у війні з Україною

Найбільша концентрація російських сил – на спробі оточити українські війська в зоні ООС.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемогою для Росії у війні проти України могло б стати взяття під контроль Маріуполя або оточення українських військових у зоні ООС на Донбасі.

Про це Арестович сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Є проста логіка в путінського режиму, яка звучить так: "де Путін – там перемога". Тобто Путін повинен з’явитися там, і тоді вони зможуть відрапортувати про перемогу. Такою перемогою для них могло би бути взяття Маріуполя чи там оточення нашого угруповання в зоні ООС. Чи ще якийсь успіх ще де-небудь. Але такого успіху в них не буде, тому що з восьми операційних напрямків у них залишилось два з половиною", – розповів радник голови ОП.

"Найбільша концентрація сил, по їхній задумці – і тут я бачу співпадіння політичних і воєнних зусиль – це спроба оточити наші війська в зоні ООС. Якщо вийде – так, нам буде дуже складно. Ми, звісно, не програємо, але вони посилять свою позицію, а ми відповідно послабимо. Якщо не вийде, то наша позиція тільки посилиться", – додав Арестович.

Нагадаємо, 31 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що війська окупантів намагаються встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей.

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