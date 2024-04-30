Де Росія найчастіше застосовує ДРГ: речник Держприкордонслужби назвав область

Раніше найактивніше ворожі диверсійно-розвідувальні групи проглядалися на Харківщині та Чернігівщині, проте сьогодні ситуація дещо змінилася.

Російські окупанти продовжують диверсійну діяльність на кордоні з Україною. Раніше найактивніше ворожі ДРГ проглядалися на Харківщині та Чернігівщині, проте сьогодні ситуація дещо змінилася.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в етері "24 Каналу", де ворог найчастіше застосовує диверсійно-розвідувальні групи та які завдання вони намагаються виконати.

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Речник ДПСУ зазначив, що окупанти продовжують диверсійні заходи на кордонах з Чернігівською та Харківською областями. Утім, найактивнішим напрямком, де прикордонники викривають спроби заходу ворожих ДРГ, залишається Сумщина.

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Росіяни намагаються дізнатися місця розташування Сил оборони, вогневі позиції та спостережні пункти, аби надалі завдавати по них удару. Якщо ДРГ розуміють, що мають достатньо сил та засобів, то одразу б'ють по українських військових.

"Протидія відбувається спільними діями і підрозділів Державної прикордонної служби, і Збройних Сил, і Національної гвардії, які також посилюють цей напрямок. Для того, щоб завчасно викривати спроби заходу ДРГ, завдавати по них удару, як зі стрілецької зброї, так і з більш потужного озброєння. Як мінімум, вибивати їх за лінію нашого державного кордону", – сказав Андрій Демченко.

Складно відповісти, чому росіяни обрали для диверсійних дій саме Сумську область. Можливо, окупантам складно уявити українську систему оборони, тому використовують ДРГ для збору інформації.

Попри щоденні ворожі обстріли та диверсійну діяльність, Україна має надалі нарощувати оборонні можливості для вчасного викриття таких груп.

"Нині наші воїні застосовують технічні засоби контролю за місцевістю, безпілотники для моніторингу за прикордонням. Поки матимемо такого сусіда, проблеми й складнощі завжди будуть, тому потрібно посилюватися, аби протидіяти діям Росії", – підсумував Демченко.

Нагадаємо, на Сумщині 29 квітня пролунали 78 вибухів.

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