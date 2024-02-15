Де росіяни атакували позиції ЗСУ: Генштаб повідомив новини з фронту

Протягом минулої доби на фронті відбулося 83 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області РФ.

На Куп'янському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку в районі Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Там противник намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще шість атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався покращити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито атаку окупантів південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ЗСУ продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив сім безуспішних штурмових дій.

Втрати ворога

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по трьох зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по шести районах зосередження особового складу, п'яти артилерійських засобах, трьох складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, трьох засобах радіоелектронної противника.

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