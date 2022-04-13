Де купити ліки за кордоном: як знайти аналоги препаратів / pixabay.com

Де та як шукати ліки за кордоном: все, що потрібно знати українським біженцям

Де та як шукати ліки за кордоном: все, що потрібно знати українським біженцям

Велика кількість українців виїхала на тимчасове проживання за кордон в зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України. Часто біженці їхали лише з найбільш необхідним, забуваючи купити ліки, до яких звикли. ТСН.ua розповідає все, що потрібно знати тим, кому потрібно купити ліки за кордоном.

В Європі не завжди можна знати ліки з ідентичною назвою. Лікарка гастроентеролог Ксенія Бєлінська розповіла, як знайти потрібні медичні препарати, чим їх можна замінити та чи потрібен рецепт для купівлі антибіотиків.

Чи потрібен рецепт, щоб купити ліки за кордоном?

Якщо вам потрібно придбати нестероїдні протизапальні препарати або знеболювальне з ібупрофеном чи парацетамолом, проблем з цим виникнути не повинно. Адже в усіх країнах Європи в аптеках подібні ліки продаються без рецепта.

Проте, варто звернути увагу, що звичний для українців парацетамол тут називають "Аcetaminophen". Також можна купувати його аналоги - Panadol, Gelocatil, Calpol, Ben-U-Ron, Perfalgan.

Ібупрофен в Європі також називають "Ibuprofen", але також можливі й інші назви - Algofen, Advil, Nurofen, Brufen.

Всі ці препарати використовуються не лише для зниження температури, але й також при запальних процесах, головному болі, зубному болі, невралгії.

Щоб придбати специфічні ліки, наприклад, антибіотики, потрібен рецепт. Тому, якщо ваш стан потребує приймання таких ліків, рекомендовано шукати лікаря, який огляне вас і, при необхідності, випише рецепт.

Аналоги ліків, до яких ми звикли, та чим їх можна замінити

Зарубіжні аналоги українських ліків / pixabay.com

Медикаменти для зниження кислотності шлунку та при захворюваннях шлунково-кишкового тракту

Якщо в Україні ви купували Парієт, Рабімак, Барол, Омез, Нольпазу, Золопент, Пангастро, Нексіум, Контролок чи Езолонг, то їх зарубіжними аналогами є:

Pariet (Rabeprazole) – tab – 10 mg, 20 mg;

Нексіум (Esomeprazole) – tab – 20 mg, 40 mg;

Controloc, Controloc Control, Appryo, Acidwell, Alapanzol, (Pantoprazole) – tab 20 mg, 40 mg;

Loseс, Antramups (Omeprazole) – tab – 20 mg, 40 mg.

Ліки для підвищення моторики шлунково-кишкового тракту

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До цього переліку в Україні входять такі прокінетики: Ганатон, Ітомед, Мотіліум, Мосід, Моторікс, Домрід. В Європі їх аналогами будуть:

Oroperidys, Motilium (Domperidone);

Прокіт, Зофран, Ганатон (Ітопрід) Домперідон – 1 А Фарма.

Ферментні препарати

Якщо ви купували в аптеках Ерміталь, Креон, Мезім, Пангрол чи Панзінорм, їх зарубіжними аналогами виступає польський препарат Kreon 10000, який можна без проблем придбати без рецепта.

Спазмолітики

Якщо ви приймали Меверін чи Дуспаталін за кордоном можете звернути увагу на такі аналоги:

Duspatalin;

Duspatalin Retard;

Duspatal (mebeverine);

Colofac;

Mebeverin dura.

Гепатопротектори

В Україні можна купити Урсохол, Урсаза, Урсофальк, Урсолов, Урсолізін, Урсосан, Укрл, Урсоност чи Холудексан, а за кордоном їх аналогами є:

Ursofalk (Ursodeoxycholic Acid);

Ursochol;

Ursobilane;

Intron A.

Сорбенти

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Основними зарубіжними аналогами Білого вугілля, Ентеросгелю, Атоксілу, Смекти чи Сорбекса можна назвати:

Smectalia, Colina, Smecta (bentonite);

Diosmectite Mylan;

Diosmectal.

Протизапальні кишкові засоби

Месалазин, Пентасо, Салофальк, Осокол чи Месакол можна замінити такими зарубіжними аналогами:

Mezavant;

Salofalk (mesalazine);

Asacol;

Claversal.

Засоби проти діареї

Лоперамід та Іммодіум можна замінити Діарфіном.

Протиблювотні засоби

Якщо ви купували в Україні Метоклопрамід чи Церукал, можна замінити їх такими аналогами: