Де точаться найінтенсивніші бої за Покровськ: у ЗСУ розповіли подробиці

Найінтенсивніші бої в Покровську точаться на території промислової зони. Бійці 7-го корпусу ДШВ ліквідували 236 росіян за тиждень і контролюють шляхи ворога, обмежуючи його можливості для поповнення втрат.

Про це повідомили в 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Росіяни нарощують кількість штурмів позицій Сил оборони України в Покровській агломерації. Минулого тижня ворог 132 рази атакував українські підрозділи. Це майже на 20% більше за попередній тиждень.

Незважаючи на тиск, Сили оборони завдають ворогові значних втрат. Зазначається, що бійці корпусу утримують смугу оборони.

«За минулий тиждень було ліквідовано 236 росіян. Ще 136 ворожих солдатів дістали поранення. Також наші воїни уразили 1 танк, 3 бойові броньовані машини, а також 23 одиниці авто- й мототехніки», — заявили в 7му корпусі ШР ДШВ.

Українські військові припиняють спроби ворога закріпитися у багатоповерхових будинках Покровська, які він хоче використати як панівні висоти. Завдяки цьому інші підрозділи Сил оборони можуть виконувати завдання з зачищення ворога в місті.

«Триває ліквідація росіян у північній частині Покровська. Найінтенсивніші бої зараз — на території промзони», — повідомили військові.

Водночас захисники зазначають, що шляхи проникнення противника до цього району перебувають під контролем ЗСУ.

«Тому ворог має обмежені можливості для поповнення втрат», — поділилися в 7-му корпусі ШР ДШВ.

Яка мета ворога

Військові додали, що ворог намагається сконцентрувати зусилля в інших районах Покровська та на західних околицях. Його мета — подальше просування в бік села Гришине.

Також триває оборонна операція Мирнограда. Росіяни намагаються атакувати місто з південного сходу, проте Силам оборони України вдається ліквідувати ворога ще на підступах до міста.

«Логістика забезпечується, а поповнення запасів продуктів харчування і боєкомплекту проводиться своєчасно», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна вже майже два роки стримує російський наступ на Покровськ і не готова поступатися територією Москві. Але утримання міста, коли тривають вуличні бої, несе великі ризики — значні втрати серед українських військових і техніки, що є критичним для країни, яка суттєво поступається у чисельності та стикається з гострою нестачею особового складу.

Контроль Росії над Покровськом також може відкрити шлях до подальшого наступу на захід — у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей.