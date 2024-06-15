Де точаться бої та прориваютьcя окупанти: Генштаб повідомив останні новини з фронту

Найбільша активність ворога від початку доби спостерігається на Покровському напрямку. Там відбулася майже третина від усіх боєзіткнень за сьогодні. Наразі загальна кількість ворожих атак на лінії фронту досягла 44. В районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ тривають бойові зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Куп’янському напрямку тривають сім ворожих штурмових дій в районах Петропавлівського, Андрїївки, Греківки та Невського.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки, де наразі ведеться бій.

Також окупанти проявляють активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Часового Яру. Тривають два боєзіткнення.

Найактивніше ворог намагається штурмувати сьогодні на Покровському напрямку. Сім атак - відбито, вісім - ще тривають. Бої точаться в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку кількість спроб агресора покращити своє тактичне становище збільшилась до шести. Всі невдалі.

На Времівському напрямку за сьогодні відбито сім атак ворога, зокрема, в районах Старомайорського, Солодкого та Урожайного.

На решті напрямків ситуація без особливих змін.

Раніше стало відомо, що на Покровському напрямку триває наступ російських військ. Зокрема, бойові дії точаться у селі Новоолександрівка Донецької області, однак окупанти не захопили його.

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