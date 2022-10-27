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Де триває контрнаступ ЗСУ та де атакують окупанти: з’явилася нова мапа бойових дій

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Де триває контрнаступ ЗСУ та де атакують окупанти: з’явилася нова мапа бойових дій

Фото: ТСН.ua

Окупанти атакують позиції ЗСУ під Бахмутом.

Українські військові 27 жовтня продовжують контрнаступальні операції на півдні та сході, а російські окупанти водночас намагаються просунутися в районі Бахмута на Донеччині.

Про це свідчить інформація на мапі бойових дій в Україні, опублікованій британським Міноборони.

Розвідка Британії інформує, що ЗСУ намагаються наступати на Херсонському та Луганському напрямках. На півдні захисники України надалі проводять атаки з боку Миколаєва, біля Снігурівки та вздовж правого берега річки Дніпро. 

Водночас на сході наступ українських бійців розвивається на двох ділянках вздовж лінії річки Оскіл.

Натомість російські загарбники продовжують атакувати позиції ЗСУ під Бахмутом.

Що ще відомо про ситуацію на фронтах

Ситуація на Херсонщині непроста для ЗСУ. Так описав її радник Офісу президента Олексій Арестович. Там Росія сконцентрувала велику військову силу, яку важко буде перемолоти, а ще окупанти готують контратаки.

Водночас російські війська готуються до оборони Попасної на Луганщині: зводять оборонні споруди та вивезли з міста людей углиб області.   

Про жорсткі бої на Донеччині, особливо на Бахмутському напрямку та біля Авдіївки, повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що там командування окупантів жене їх просто на смерть.

Втрати ворога 27 жовтня

Втрати ворога 27 жовтня

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Війна Росії проти України
Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
540
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