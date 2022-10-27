Де триває контрнаступ ЗСУ та де атакують окупанти: з’явилася нова мапа бойових дій

Українські військові 27 жовтня продовжують контрнаступальні операції на півдні та сході, а російські окупанти водночас намагаються просунутися в районі Бахмута на Донеччині.

Про це свідчить інформація на мапі бойових дій в Україні, опублікованій британським Міноборони.

Розвідка Британії інформує, що ЗСУ намагаються наступати на Херсонському та Луганському напрямках. На півдні захисники України надалі проводять атаки з боку Миколаєва, біля Снігурівки та вздовж правого берега річки Дніпро.

Водночас на сході наступ українських бійців розвивається на двох ділянках вздовж лінії річки Оскіл.

Натомість російські загарбники продовжують атакувати позиції ЗСУ під Бахмутом.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/m5wToNnF5F



#StandWithUkraine pic.twitter.com/m76AhwA0YB — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 27, 2022

Що ще відомо про ситуацію на фронтах

Ситуація на Херсонщині непроста для ЗСУ. Так описав її радник Офісу президента Олексій Арестович. Там Росія сконцентрувала велику військову силу, яку важко буде перемолоти, а ще окупанти готують контратаки.

Водночас російські війська готуються до оборони Попасної на Луганщині: зводять оборонні споруди та вивезли з міста людей углиб області.

Про жорсткі бої на Донеччині, особливо на Бахмутському напрямку та біля Авдіївки, повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що там командування окупантів жене їх просто на смерть.

Втрати ворога 27 жовтня

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