Де тривають бої та штурмують окупанти: Генштаб повідомив останні новини з фронту

Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку відбито шість атак противника в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито п'ять ворожих атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області, де ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине та 1 - в районі населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ.

Втрати ворога

Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено три ракети та 9 БпЛА типу "Shahed".

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 артилерійських позиціях противника.