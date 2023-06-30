Де тривають найзапекліші бої: свіжі дані Генштабу

Минулої доби противник застосував 6 зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомив Генштаб.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 31 бойове зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії біля Роздолівки та Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 5 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Бахмута. Завдав авіаударів в районах Біла Гора та Диліївка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли понад 5 населених пунктів, серед яких Степове, Авдіївка та Водяне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районах міста Мар’їнка та Побєди і Новомихайлівки. Ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Раніше стало відомо, що минулого тижня ЗСУ знищили 110 місць компактного скупчення російських військових, 11 пунктів управління, 7 складів зброї.