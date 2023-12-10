Де тривають найзапекліші бої та атакує ворог: Генштаб повідомив останні новини з фронту

На фронті минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Російські загарбники найактивніше атакують в районах Бахмута та Авдіївки.

Про це вранці 10 грудня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку українськими захисниками відбито атаку ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 14 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 19 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де українськими захисниками відбито вісім атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони відбили три атаки ворога в районах Новопокровки та західніше Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох складах паливно-мастильних матеріалів противника.

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