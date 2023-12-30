Де тривають найзапекліші бої та атакує ворог: Генштаб повідомив останні новини з фронту

В Україні на фронті упродовж доби відбулося 56 бойових зіткнень. Сили оборони протягом минулої доби відбили вісім атак ворога поблизу Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Про це повідомив Генштаб.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки окупантів у районах Богданівки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

На Шахтарському напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій.

Втрати ворога

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійські засоби, 5 складів боєприпасів та ще 2 інші важливі цілі противника.

Раніше аналітики повідомили, що збройні сили Російської Федерації просунулися на заході Запорізької області.

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