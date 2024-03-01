Де Україна може терміново знайти снаряди для ЗСУ: військовий експерт назвав країну

Допомогти нам може Корея, де кількість снарядів вимірюється мільйонами.

Українські військові терміново потребують артилерійських боєприпасів. Знайти необхідну кількість можна в Південній Кореї, де арсенал вимірюється мільйонами одиниць снарядів.

Про це в ефірі телеканалу “1+1” розповів військовий експерт Павло Нарожний.

За його словами, Південна Корея готувалася до війни з Північною Кореєю, проте об’єм допомоги, який нам надійшов з країни - мікроскопічний.

"Корея передавала декілька сотень тисяч снарядів США, своїм союзникам, а ті по ланцюжку передавали нам. Більш ніж впевнений, що арсенал Кореї вимірюється до 10 мільйонів снарядів, які наявні у них, просто на складі лежать. Чому так? Тому що Північна Корея має не меншу кількість, а може навіть і більшу", - наголосив Павло Нарожний.

Нагадаємо, що Нідерланди спрямують 250 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для ЗСУ.

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