Де українські війська відбивали атаки ворога: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони поблизу населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку захисники відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога у районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог за підтримки авіації 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку захисники відбили 7 атак ворога поблизу Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснено 3 штурми позицій наших військ.

Втрати ворога

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу противника.

Раніше стало відомо, що окупанти влаштували нічну атаку по Україні. Більше про це читайте у новині.

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