Де відбувається наступ та які плани в російських загарбників: дані ЗСУ на кінець доби 4 березня

Де відбувається наступ та які плани в російських загарбників: дані ЗСУ на кінець доби 4 березня

Українці мужньо борються проти російських окупантів уже дев'ять днів.

Завершилася вже дев'ята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Бої тривають у багатьох містах України.

Про це зазначає Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 24:00 п'ятниці, 4 березня.

Які плани в російських окупантів

Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України за підтримки авіації та застосовують високоточну зброю. Основні зусилля вони зосереджували на оточенні міст Київ та Харків. Крім того, росіяни мають намір вийти на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях та у подальшому створити сухопутний коридор з окупованим Кримом.

Полісся

На Поліссі російські окупанти розпочали інженерні роботи з розгородження шляхів у районі Бородянки, ймовірно, з метою подальшого висування у напрямку Києва. Окупаційні підрозділи було зупинено у районах Шибеного та Катюжанки. У районі Димера росіяни продовжують створення району оборони.

Донбас

На донецькому напрямку окупанти активно використовують мобілізаційний ресурс бойовиків з окупованих територій Донецької та Луганської областей у складі передових загонів ЗС РФ, які діють у напрямках на Харків та Маріуполь. Окупанти не полишають спроб виявити слабкі місця в обороні Маріуполя.

Південь України

На Таврійському напрямку підрозділи російських окупантів зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС РФ намагаються продовжити наступ у напрямку Запоріжжя, а підрозділи зі складу 20 загальновійськової армії Західного воєнного округу ЗС РФ - роблять спроби обійти Харків та рухатися у південно-західному напрямку.

Чорне море

В акваторії Чорного моря, після завершення демонстраційних дій щодо готовності до проведення висадки морського десанту в районі Одеси та Затоки, у зв’язку з погіршенням погодних умов, російські загарбники відвели корабельне угрупування та кораблі десанту в район західніше Кримського півострова.

Київ

Угруповання оборони міста Київ продовжує відбиття наступу російських окупантів, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.

Білоруський кордон

На білоруському кордоні з Україною продовжують перебувати БТГр зі складу 38 одшбр ЗС Білорусі. Проте, через відмову значної кількості військовослужбовців виконувати злочинні накази, триває робота щодо переконання особового складу виконувати завдання на території України.