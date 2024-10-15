Де воюватимуть північнокорейці, відправлені на допомогу Путіну: експерт назвав ймовірні напрямки

Північнокорейський диктатор міг відправити на допомогу російській армії певну кількість малоцінних солдатів, яких за потреби кинуть у "м'ясні штурми".

Північній Кореї вигідно відправити своїх військових в Україну, щоб на власні очі побачити реалії сучасної війни та підготувати свою армію до війни з Південною Кореєю.

Про це розповів журналіст, громадський активіст та аеророзвідник ЗСУ Ігор Луценко в ефірі "КИЇВ24".

"Якщо Північна Корея дозволяє собі надсилати у великій кількості зброю, у такій кількості, що можна вбити ледь не всіх українців, то чому їм не можна надсилати сюди солдатів? Я думаю, що це мав би бути інтерес КНДР, щоб ознайомити свою армію з реаліями сучасної війни, для того, щоб навчити своїх солдатів і таким чином зробити свою армію сильнішою за південнокорейську", – зазначив Луценко.

На його думку, для північнокорейського диктатора корисніше було б залучити військових КНДР у сфері використання роботизованих, безпілотних систем та засобів РЕБ, які саме і створюють обличчя сучасної війни. Водночас експерт не виключає, що північнокорейський диктатор міг відправити на допомогу російській армії певну кількість малоцінних солдатів, яких за потреби кинуть у "м'ясні штурми".

"Я думаю, що дві найбільш імовірні точки їх появи [на фронті – ред.] – це Курська область та Донбас в районі Покровська, Курахова чи на інших напрямках, де відбуваються атаки. Тому що саме там найбільша щільність застосування усіх засобів, які були б цікавими для північних корейців. Вони мають побачити маневрену війну, яка відбувається на Курщині, а також тактично-позиційну війну, яка здебільшого відбувається на Донбасі. Тобто я думаю, що на місці північнокорейських спеціалістів, я б подивився саме ці два театри бойових дій", – сказав Ігор Луценко.

Нагадаємо, У РФ на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії формується "особливий бурятський батальйон", який укомплектований громадянами Північної Кореї. Його чисельність за попередніми оцінками становить до 3000 осіб.

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