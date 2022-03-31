Де їли, там і в туалет ходили: на відео зафіксували побут російських окупантів у звільненому Тростянці

Де їли, там і в туалет ходили: на відео зафіксували побут російських окупантів у звільненому Тростянці

В одному приміщенні в загарбників була кухня, вбиральня та спальня.

Українські рятувальники прибули до Тростянця Сумської області, щоб розчистити від руйнувань та завалів звільнене від російських військ місто. Там надзвичайники виявили надзвичайно брудне місце, де жили окупанти.

Про це свідчить відео, опубліковане на YouTube-каналі "Український свідок".

На опублікованих кадрах зафіксовані засмічені приміщення, де мешкали російські окупанти. Зокрема, у брудній вбиральні людські фекалії впереміш із георгіївською стрічкою лежать просто на підлозі. Окрім того, на відео видно заповнений вермішеллю швидкого приготування умивальник.

"Там є бомбосховища. Коли ми спускалися на нульовий поверх… Жили вони (російські окупанти – ред.) дуже, ну як, в одному місці в них був і туалет, і кухня, і ванна. Вони разом ходили в одній кімнаті – де спали, там і ходили в туалет, там вони і їли. Їли з раковини макарони. Взагалі там брудно. Це треба показати. Можете пройти там і побачити, і відчути запах", – розповів один з українських надзвичайників.

Також на кадрах показали заповнений сміттям автовокзал після тритижневого перебування там російських військ.

Нагадаємо, у Тростянці триває розмінування території та будівель, де окупанти замінували поля і навіть кладовище. У місті вже відновлено мобільний зв'язок, працюють над відновленням Інтернету. Триває видавання гуманітарної допомоги.

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