Де запеклі бої, а де окупанти відступають: Арестович описав ситуацію на фронті

Де запеклі бої, а де окупанти відступають: Арестович описав ситуацію на фронті

Він також повідомив про підготовку угоди до зустрічі Зеленського з Путіним.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про ситуацію на фронті станом на 31 березня та описав події в різних регіонах.

Про це він розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

Так, за даними Арестовича, частина угруповання російських військ із боку Броварів Київської області відходить, проте частина ще залишається та утримує рубежі.

На Північно-західному напрямку, а саме в Бучі та Гостомелі є ознаки того, що російські війська стають в оборону і чекають на бої.

У Сумській області російські війська проводять ротацію.

Щодо Маріуполя, то звідти 31 березня вперше за весь час 45 евакуаційних автобусів мають вивозити людей.

Водночас в Ізюмі Харківської області тривають запеклі бої, які Арестович назвав повторенням Курської дуги Другої світової війни.

Також радник керівника ОП повідомив, що переговорна група проводить підготовку рамкової угоди до зустрічі президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Нагадаємо, Арестович також розповів, що Росія своєю перемогою у війні проти України могла б вважати взяття під контроль Маріуполя або оточення українських військових у зоні ООС на Донбасі.

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