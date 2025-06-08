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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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376
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Де зараз найактивніше діють ворожі диверсанти: прикордонники назвали напрямок

Головне завдання російських ДРГ — отримати інформацію про побудову української оборони.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Андрій Демченко

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко

Російські диверсійно-розвідувальні групи не припиняють спроб проникнути на територію України. При цьому найбільша активність ворожих диверсантів фіксується у прикордонних районах Сумської області.

Про це розповів речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Всі спроби викривалися і по ворогу завдавалися удари, щоб ці диверсійно-розвідувальні групи не змогли виконати поставлених завдань. Але якщо порівняти та пригадати всі спроби, то насамперед диверсанти намагаються вивідати побудову нашої оборони, щоб в подальшому по українських позиціях бити з потужнішої зброї. Або ж це мінування місцевості з надією, що на цих мінах підірвуться українські захисники. Або ж власними силами спробувати атакувати українські позиції, щоб взяти в полон наших воїнів», — повідомив речник ДПСУ.

За його словами, всі підрозділи, які тримають оборону Сумщини, а також Харківщини та Чернігівщини, ведуть комплексну роботу, щоб завадити діяльності російських диверсантів.

«Хоча найбільша активність проявляється в межах Сумської області, загроза діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника як для Чернігівщини, так і для Харківщини нікуди не зникла», — підсумував Андрій Демченко.

Нагадаємо, СБУ попередила про нову тактику російських спецслужб. Агенти РФ видають себе за українських силовиків і намагаються вербувати українців.

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