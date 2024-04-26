Де зараз найскладніша ситуація на Донеччині: оцінка місцевого депутата

За словами депутата Дружківської міської ради Миколи Довбні, найскладніша ситуація – напрямок з Авдіївки на Покровськ
За словами депутата Дружківської міської ради Миколи Довбні, найжорстокіші бої наразі відбуваються біля селища Очеретине у напрямку Авдіївка-Покровськ.
Про це пише "Еспресо".
"Без сумніву, найскладніша ситуація – напрямок з Авдіївки на Покровськ. Дивіться, Торецьк стоїть з 2014 року, ворог не може просунутися ні на один метр, як була лінія розмежування 10 років тому, так вона і залишилася. Річ у тому, що тут Донецький кряж, тут гори, тобто є де вибудовувати оборону. А от з Авдіївки на Покровськ – там поля, а ті лінії оборони, які повинні були бути вибудувані, їх, мабуть, було недостатньо, аби втримати ворога, адже він просувається і просувається", – розповів депутат.
Він пояснив, що росіяни просуваються в напрямку Покровська, щоб перерізати логістику по трасі Костянтинівка-Покровськ.
"І навіщо їм брати цю агломерацію Краматорськ, Слов'янськ і Дружківка, коли можна оточити", – зауважив Микола Довбня.
Нагадаємо, поблизу Авдіївки — найгарячіша точка фронту. Окупанти під Очеретиним просуваються і стягують сили для чергового удару.
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