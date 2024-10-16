"Де ж на це все озброєння набрати": чи можливо перенесення війни на територію РФ — Defense Express

Для розширення фронту на територію РФ потрібно більше озброєння.

Пункт Плану перемоги Володимира Зеленського, де йдеться про перенесення війни на територію Росії, складно реалізувати.

Про це військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів в ефірі "Еспресо".

Він припустив, що західні партнери висловлюють своє "побажання" не розширювати якраз зону бойових дій.

"Тому що виходить, що для розширення ареалу бойових дій не тільки в нас на фронті, а й на території РФ, треба просто більше озброєння, якомога більше. А для виконання завдань чисто по периметру 1400 км озброєння може не вистачати: важкого, легкого (артилерія, танки, бронемашини, боєприпаси ті самі). Тому що за великим рахунком, виходить так, що в нас проблема зі снарядами "зависла", коли в нас зона активних дій була 1300 кілометрів. А треба ще якийсь боєкомплект виділити на, скажімо, Одеський напрямок і північний. А тут, виходить, тепер у нас ще Харківщина додалась — мінімум плюс 100 км, і от Курщина, де мінімум 50 по ширині фронту. Відповідно, де ж, вибачте, на це все озброєння набрати", — зазначив Киричевський.

Тож експерт наголосив, що План перемоги зараз складний в реалізації, адже для того, щоби перенести бойові дії на територію Російської Федерації, потрібно більше озброєння.

"Скажімо, того озброєння, якого не вистачає самому Заходу, і того озброєння, яке нам зараз дуже б допомогло, щоб стримувати росіян взагалі на сході: від Вугледару, в районі Курахового, і, власне, щоб якось зірвати перспективу російського наступу на Покровськ", — пояснив він.

Іван Киричевський погодився, що з одного боку, все слушно і вірно — війну на територію РФ треба переносити всіма доступними методами, а з іншого, проблема із дефіцитом зброї ускладнює реалізацію пункту Плану.

"Залужний і Забродський про це в 2022 році доволі наочно написали, тільки ж проблема: за рахунок чого переносити, де брати це залізо", — висловив думку експерт.

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги у ВР. В першому пункті плану йдеться про запрошення України до НАТО.

А також у Плані Зеленського йдеться про розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії.

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