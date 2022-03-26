"Де живуть фашисти": у Мелітополі окупанти "полюють" на тих, хто не хоче коритися загарбникам

"Де живуть фашисти": у Мелітополі окупанти "полюють" на тих, хто не хоче коритися загарбникам

Журналісти на окупованих територіях отримують погрози від російських загарбників.

У Мелітополі Запорізької області окупанти почали "полювання" на тих, хто не хоче підкорятися російським загарбникам.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв.

За його словами, представники російської комендатури міста збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, "де живуть фашисти".

"Під поняття "фашисти" підпадають всі, хто не погоджується, що Мелітополь - це Росія, зберігає чи демонструє прапор або герб України, а також ті, хто вважає українську владу єдиною легітимною", - йдеться у повідомленні.

Крім того, журналісти, які працюють на тимчасово окупованих територіях області, отримують погрози, а також вимоги більше нн працювати на користь України. Окупанти країни-агресорки залякують представників медіа тюремним ув'язненням за статтею "Тероризм" КК РФ в разі продовження інформаційної діяльності видань. До слова, такі ж вимоги надійшли і до редакції запорізького сайту 061.ua.

Як повідомлялося, напередодні до селища Кирилівка приїхали військові Російської Федерації. Вони назвалися мешканцям та місцевій владі як "військова комендатура міста Мелітополя" та запропонували "співпрацю". Голова Кирилівської селищної ради від "пропозиції" відмовився.

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