Де ЗСУ проводять контрнаступ і що робить російська армія: з'явилася нова мапа бойових дій

Мапа бойових дій в Україні 12 жовтня свідчить про збільшення територій, на яких ЗСУ проводять контрнаступ і де тривають відповідно бойові дії.

Відповідну мапу війни в Україні опублікувало Міноборони Великої Британії.

Так, площа, де відбуваються активні бої в межах українського контрнаступу, помітно розширилася на Херсонському та Луганському напрямках.

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Окрім того, ЗСУ успішно відбивають атаки російських військових на Донецькому напрямку. Варто зауважити, що захисники України активно просуваються в напрямку Сватового Луганської області.

Водночас контрнаступальні дії українських військових достатньо швидко змінюють ситуацію на Миколаївському та Криворізькому напрямках.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/YE37FZFrqH



#StandWithUkraine pic.twitter.com/B5pNPGBBSZ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 12, 2022

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

На Луганщині ЗСУ станом на 12 жовтня потроху просуваються вперед, а російські військові будують багатошарову лінію оборони. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

На Херсонському напрямку українські військові продовжують контрнаступ, а російські окупанти змінюють межі своєї оборони, окопуючись глибше, повідомили в ОК "Південь". Там запевнили, що це жодним чином не впливає на швидкість просування ЗСУ.

Щодо Донеччини, то там росіяни відчайдушно та із втратами намагаються наступати на Бахмутському напрямку. Як пояснив військовий експерт Олег Жданов, російській армії до зими дуже необхідно захопити Слов'янськ, де розташований водозабір області, у протилежному разі зиму вони не переживуть.

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