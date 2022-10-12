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Де ЗСУ проводять контрнаступ і що робить російська армія: з'явилася нова мапа бойових дій

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Де ЗСУ проводять контрнаступ і що робить російська армія: з'явилася нова мапа бойових дій

Фото: Getty Images

Українські військові активно просуваються в напрямку Сватового.

Мапа бойових дій в Україні 12 жовтня свідчить про збільшення територій, на яких ЗСУ проводять контрнаступ і де тривають відповідно бойові дії.

Відповідну мапу війни в Україні опублікувало Міноборони Великої Британії.

Так, площа, де відбуваються активні бої в межах українського контрнаступу, помітно розширилася на Херсонському та Луганському напрямках.

Окрім того, ЗСУ успішно відбивають атаки російських військових на Донецькому напрямку. Варто зауважити, що захисники України активно просуваються в напрямку Сватового Луганської області.

Водночас контрнаступальні дії українських військових достатньо швидко змінюють ситуацію на Миколаївському та Криворізькому напрямках.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

На Луганщині ЗСУ станом на 12 жовтня потроху просуваються вперед, а російські військові будують багатошарову лінію оборони. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

На Херсонському напрямку українські військові продовжують контрнаступ, а російські окупанти змінюють межі своєї оборони, окопуючись глибше, повідомили в ОК "Південь". Там запевнили, що це жодним чином не впливає на швидкість просування ЗСУ.

Щодо Донеччини, то там росіяни відчайдушно та із втратами намагаються наступати на Бахмутському напрямку. Як пояснив військовий експерт Олег Жданов, російській армії до зими дуже необхідно захопити Слов'янськ, де розташований водозабір області, у протилежному разі зиму вони не переживуть.

Втрати росіян на 12 жовтня: українські бійці знищили 270 окупантів та купу важкої техніки

Втрати росіян на 12 жовтня: українські бійці знищили 270 окупантів та купу важкої техніки

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1827
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