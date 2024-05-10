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Де ЗСУ зможуть перехопити ініціативу – експерт назвав напрямок фронту

Де ЗСУ зможуть перехопити ініціативу – експерт назвав напрямок фронту

Військовий ЗСУ на фронті / Фото: Associated Press

Експерт спрогнозував ситуацію на фронті і розповів, на якому напрямку війська України зможуть перехопити ініціативу.

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив, що станом на зараз окупаційна армія Росії сконцентрувала зусилля на сході. Проте Збройні сили України зможуть перехопити ініціативу на південному напрямку фронту.  

Про це він сказав у коментарі "РБК-Україна".

Як пояснив експерт, на південній ділянці фронту в Україні росіяни більше думають не про своє просування, а про те, щоб завадити просуванню ЗСУ.

Проте він додав, що тихо на півдні не буде, бойові дії продовжаться.

"Я впевнений, що з озброєнням, яке надійде в достатньому обсязі, ми зможемо перехопити ініціативу принаймні на півдні. Тому чекати на ворожий наступ з півдня, як на мене, не варто, всі сили вони кинуть на схід. Судячи з того, що ми бачимо, основні спроби наступати будуть саме там", - сказав він.

Олексій Гетьман також зауважив, що літній наступ росіян вже почався. Противник маневруватиме, змінюватиме напрями удару, оскільки логіка та стратегія сухопутних боїв за останні сто років істотно не змінилася. 

Тому, за словами експерта, варто готуватись до спроб ворога прорвати оборону по всьому фронту.

Нагадаємо, полковник Павло Федосенко попередив, що окупанти вже за декілька тижнів можуть бути у Дніпрі, Харкові, Кривому Розі.

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