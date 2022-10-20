"Дебільна логіка": Кислиця відреагував погрози РФ розірвати співпрацю з ООН через перевірку іранських дронів

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця прокоментував погрозу Росії "переглянути співробітництво" із секретаріатом ООН Антоніу Гутеррешем у разі направленням ним до України експертів для перевірки іранських дронів, якими РФ вбиває мирних людей і руйнує інфраструктуру. Кислиця назвав це "воістину дебільною логікою".

Таку заяву постпред України в ООН Сергій Кислиця зробив у Twitter.

"Воістину дебільна логіка від однієї з найогидніших осіб, яких колись бачила ООН, – Росія перегляне співпрацю з генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем, якщо він направить до України експертів для перевірки безпілотників, які, мабуть, були зроблені в Ірані і використовувалися в порушення резолюції ООН щодо знищення мирних жителів", - написав Кислиця.

Зазначимо, що перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський на закритому засіданні Радбезу ООН щодо використання Росією у війні проти України іранських дронів закликав Гутерріша "утриматися від участі в будь-якому "нелегітимному" розслідуванні". Представник країни-терористки стверджує, що мовляв заяви західних країн щодо надання Іраном своїх безпілотників Росії є "черговою дезінформаційною кампанією".

"Інакше нам доведеться провести переоцінку нашої співпраці з ними, що не відповідає нічиїм інтересам. Ми цього не хочемо, але іншого вибору не буде", - сказав Дмитро Полянський.

Застосування Росією іранських дронів у війні проти України

Останнім часом, окрім ракетних ударів, Росія почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури, а також по будинках мирних людей.

Керівник ГУ МО Кирило Буданов розповів, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників та замовила нові партії. Щоб збивати ворожі безпілотники, Україні потрібна система ППО.

Крім того, видання Reuters пише, що Іран надасть Росії ракети класу "земля-земля". Угоду уклали ще 6 жовтня. Саме на цьому тлі МЗС України ініціювало розірвання дипломатичних відносин з Іраном.

Втім, в Ірані офіційно заперечують інформацію, що передавали РФ безпілотники. У Кремлі теж брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю Росією іранських дронів-камікадзе. Речник Путіна Дмитро Пєсков радить ставити усі запитання Міноборони.

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