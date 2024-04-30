Дедлайн — 9 травня: у прикордонному загоні заявили про наступ ворога на кількох напрямках

До 9 травня російська армія планує свої наступальні дії як на сході України, так і на інших напрямках.

Керівник пресслужби прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов повідомив про це в ефірі "Новини Live".

За його словами, ворог до 9 травня планує почати наступальні дії на сході країни та інших напрямках, адже в особі диктатора Путіна полюбляє певні дедлайни.

"Зараз у них дедлайн — це 9 травня. Вони полюбляють такі святкові дні, і саме до 9 травня ворог планує з нову ж таки почати свої наступальні дії як на сході України, так і на інших напрямках. Але і Сили оборони до цього готові, і прикордонники в тому числі", — заявив Шевцов.

Він додав, що на сьогодні прикордонник — вже не просто солдат з автоматом та собакою, який стоїть на державному кордоні, а потужний боєць, який виконує завдання з охорони та оборони України.

"Тому усі готові", — додав Шевцов.

Він висловив переконання, що усі спроби ворога ворога просунутися на будь-якому напрямку будуть зупинені.

Керівник пресслужби прикордонного загону "Сталевий кордон" також назвав головну відмінність української армії від військ РФ.

"Вона полягає в тому, що для нас життя та здоров'я наших бійців важливіші, ніж ті сто метрів землі, які ми віддаємо. Ворог захоплює ці території дуже великими втратами — один до десяти, як мінімум. Тому для нас зараз важливіше за можливості відійти на більш вигідні позиції для того, щоб згуртуватися і дати потужну відсіч ворогу. Ворог свій особовий склад не жалкує, він не жалкує техніку. Для нас все ж таки, навіть маленький відступ, якщо його можна так назвати, він не є досить важливим в тактичному понятті, але він зберігає життя наших бійців", - зазначив Шевцов.

Нагадаємо, ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп прокоментував ситуацію на Донеччині і назвав одну з найважливіших точок докладання зусиль ворога. За його словами, Кремль ставить своїй армії завдання щодо захоплення території, незважаючи на сакральні дати.

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