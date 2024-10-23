Дедлайн Кремля щодо відновлення контролю РФ над Курщиною: у ЗСУ відреагували

Військові вважають, що інформація може бути хибною.

Днями у ЗМІ з'явилася інформація, що диктатор РФ Володимир Путін встановив для своєї армії дедлайн щодо витіснення ЗСУ з території Курської області - це 1 лютого 2025-го. Українські військові вважають, що ця інформація можу бути хибною.

Про це заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

З його слів, військові не зважають на подібні заявив з РФ. Адже вони можуть бути вкинуті для того, аби Сили оборони "розслабилися у якомусь сенсі".

"У нас є дані розвідки. Ми бачимо, хто проти нас воює, які сили ворог перекидає. Тож відповідні контрдії ми і проводимо, щоб продовжувати тримати Курську операцію, тримати ці території і завдавати ворогу цих ударів та нищити його тут", - наголосив Мисник.

Окрім того, він зауважив, що росіяни намагаються з перших днів проведення цієї операції витісняти Сили оборони України - "спочатку рахувалися днями, потім тижнями, місяцями...".

"Зараз вже на кінець зими перекинули (дедлайн - Ред.). Тобто, вони вже бачать, що у них нічого не вийде. Їхні зухвалі, оголошені їхньою пропагандою, контрнаступи, коли вони вже там і Суджу в оточення взяли тощо - воно все не працює", - заявив речник.

Нагадаємо, РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони повідомило, що диктатор РФ Володимир Путін встановив новий дедлайн відновлення контролю над Курською областю. Йдеться про 1 лютого.

Читайте також:

Військові КНДР уже сьогодні можуть бути на Курщині – Буданов