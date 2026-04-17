Дедлайни Путіна "згоріли": Кремль витягує в бої війська зі стратегічного резерву, але це марно - ISW

Російське командування почало задіяти стратегічні резерви для посилення угруповання в Україні, проте робить це не на ключовому напрямі.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

«Російське військове командування, ймовірно, виводить сили зі своїх стратегічних резервів, щоб пом’якшити постійну нездатність російських військ досягти нереалістичних оперативних цілей та термінів», — йдеться у звіті.

Незважаючи на нарощування чисельності військ, Росія не досягла значних тактичних успіхів за рахунок введення резервів. Більше того, Україна фактично змусила противника використати їх далеко від головної мети наступу.

У ISW вважають, що такі дії свідчать про навантаження російської армії та зниження ефективності її наступальних операцій. Контратаки ЗСУ продовжують підривати темпи просування супротивника та ускладнюють реалізацію його стратегічних планів на найближчі місяці.

На Лиманському напрямку ворог спробував активізувати бойові дії ще наприкінці березня, кинувши в бій значні сили. Проте цей імпульс швидко згас завдяки відсічі українських захисників.

У найближчій перспективі активність бойових дій з боку російських військ може зрости. Із настанням весни у противника з’явилися додаткові можливості для перекидання та проникнення особового складу на різних напрямках, повідомив речник Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що у весняно-літній період 2026 року російські сили можуть спробувати прорвати українську лінію оборони в Донецькій області, відому як «пояс фортець». Основний акцент робиться на Лиманському напрямку, звідки противник намагається просунутися до Слов’янська — північного рубежу оборони.