DeepState підрахував реальні темпи просування РФ на Донеччині: чи дійсно ворог має успіхи

Збройні сили України / © Associated Press

Попри активні бойові дії на окремих ділянках фронту, загальний прогрес РФ залишається повільним.

Про це повідомляють аналітики DeepState, які проаналізували реальні темпи окупації Донецької області російськими військами.

“Хоч динаміка окупації Донеччини залишається у розрізі щоденних оновлень доволі жвавою, але в контексті контролю над усією областю — дуже повільною”, — зазначають аналітики.

За їхніми даними, за 3 роки і 8 місяців повномасштабної війни (44 місяці або 1350 днів) ворог захопив 23% території Донецької області. Водночас під контролем Сил оборони України залишається 22,6% регіону.

У DeepState нагадують, що до початку повномасштабного вторгнення проросійські бойовики контролювали близько 32% області. Ще 22,4% РФ змогла захопити у перші 40 днів вторгнення — на тлі провалу оборони на півдні та оточення Маріуполя. Після цього темпи наступу суттєво знизилися через стабілізацію фронту від Великої Новосілки до Вугледара та виснажливі штурми Донецького укріпленого району.

Аналітики також порівнюють нинішні темпи наступу РФ з історичними прикладами та роблять висновок, що за відсутності значних змін для повної окупації Донеччини російським військам знадобиться ще щонайменше три роки.

Раніше проєкт DeepState повідомив про оновлення карти бойових дій. Зокрема, зафіксовано просування сил РФ поблизу Ямполя та в районі Сіверська.