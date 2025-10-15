DeepState підтвердив втрату низки позицій на сході: ворог окупував Перебудову, Комар і Мирне

Російські військові / © Associated Press

Аналітичний проєкт DeepState оновив мапу бойових дій і повідомив про втрату кількох позицій на сході України. За даними аналітиків, ворог окупував Перебудову, Комар та Мирне, а також просунувся поблизу Іванівки та Воскресенки.

Зазначається, що було втрачено виступ на Комар, утримання якого ускладнювали логістичні проблеми та постійний вогневий тиск. Попри це, українські сили тривалий час утримували позиції, поки ворог не змістив акцент на інші ділянки фронту.

«Останні тижні ситуація погіршилась — противник проводив зачистки, а позиції поступово втрачалися. Частину укріплень знищили артилерія та дрони. Усі бійці отримали поранення, частина змушена була відходити самостійно», — йдеться в повідомленні DeepState.

На оприлюднених зображеннях показано позиції, які були втрачені вже кілька днів тому. Аналітики також зазначають, що у 2025 році роль OSINT-проєктів у фіксації лінії бойового зіткнення зменшується, адже публікація «флаговтиків» обома сторонами стала звичним явищем.

«Практично всі OSINT-мапи бойових дій вже кілька місяців показують ці території як втрачені», — наголошують у DeepState.

Нагадаємо, аналітик Володимир Горбач заявив, що війна в Україні увійшла в небезпечну фінальну стадію, яка межує з тотальною війною на знищення. За його словами, у відповідь на успішні українські удари по російській нафтопереробній інфраструктурі, Росія посилила терор, атакуючи не лише енергетику, а й цивільні поїзди та автобуси.

Горбач наголосив, що Україна не має іншого вибору, окрім як витримати цей тиск і продовжувати завдавати ударів по об’єктах, які живлять військові можливості РФ.