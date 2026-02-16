DeepState повідомив про просування окупантів біля Новомиколаївки: що відомо

Російські військові / © Associated Press

Аналітичний проєкт DeepState оприлюднив оновлені дані щодо ситуації на фронті, зокрема про просування російських окупаційних військ поблизу села Новомиколаївка у Донецькій області.

Згідно з інформацією проєкту, позиції загарбників зміщуються вперед у цьому напрямку, що відображено на свіжих картах бойових дій. Попередні зміни в розстановці сил також фіксувалися в інших дільницях фронту, зокрема в районі населеного пункту Часів Яр.

Наразі немає офіційного підтвердження від Генерального штабу Збройних Сил України щодо масштабу чи тактичного значення цього просування. Військові експерти наголошують, що навіть локальні зміни позицій можуть бути частиною складної операційної ситуації, і для повної оцінки необхідні додаткові дані.

Раніше ми писали про те, що російські окупанти почали відступати у Запорізькій області через відключення супутникового інтернету Starlink.