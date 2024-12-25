DeepState про ситуацію біля Великої Новосілки: чи є загроза втрати важливого селища

Росіяни посилюються у селах на півдні і півночі від Великої Новосілки.

Ситуація у Великій Новосілці на Донеччині продовжує залишатися вкрай складною – росіяни продовжують стягувати сили на північ і південь від селища.

Про це пише моніторинговий ресурс DeepState.

За інформацією каналу, найбільш активні ділянки в районі селища Велика Новосілка: північніше – у селі Новий Комар, та південніше – біля Нескучного.

"В Новий Комар росіяни намагаються заходити піхотою, насичуватися в селі, щоб закріпитися в ньому", – йдеться в повідомленнію.

Сили Оборони своєю чергою докладають максимальних зусиль не дати цього зробити противнику і здійснюють ураження по піхоті, яка ховається в будинках. Часто роблять це досить успішно, але росіяни переважають в особовому складі і мають безліч людського ресурсу.

"Після зайняття населених пунктів Сторожове та Благодатне, окупанти підтягують свої ресурси в даний район для накопичення і подальшого просування. Наступна точка, якій вони приділяють увагу — Нескучне. Також московити пробують рухатися в бік траси з Гуляйполя на Велику Новосілку. Тривають спроби зупинити ворога", – пише DeepState.

Тим часом на схід від Великої Новосілки окупанти копають фортифікаційні споруди і насичують їх піхотою.

Раніше військовий журналіст Богдан Мирошников заявив, що Велика Новосілка "продовжує сипатися".

Нагадаємо, начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артбригади ЗСУ Богдан Петренко попереджав, що у разі захоплення Великої Новосілки у росіян відкривається шлях для подальшого наступу в декількох напрямках – як на північ Донецької області в бік Покровська, так і на захід – у бік Запорізької та Дніпропетровської областей.

Також зазначалося, що Велика Новосілка є важливим опорним пунктом і логістичним хабом Сил оборони на півдні Донецької області.

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