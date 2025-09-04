DeepState: противник намагається просочитися до Куп’янська: фіксують появу у сірій зоні та на околицях міста

Куп’янськ / © t.me/DeepStateUA

Російські військові намагаються закріпитися на північних околицях Куп’янська, використовуючи тактику просочення у місто та пропагандистські акції з "флаговтиками".

Про це пише DeepState.

Деталі ситуації

Ворог опублікував кадри, де демонстрував свій прапор у різних точках Куп’янська, зокрема навіть у центрі міста. Як пояснюють аналітики DeepState, це відбулося у так званій сірій зоні, де жодна зі сторін не має повного контролю. Згодом українські військові оприлюднили відео ураження частини ворожих груп на північних околицях, однак робити висновки про повне знищення противника зарано.

На околицях тривають штурмові дії групами піхоти. Ворог прагне закріпитися хоча б у районах на підступах до міста, щоб поступово нарощувати кількісну присутність. Зокрема, бої точаться за населений пункт Мирове (раніше – Мирне) та Радьківку, які росіяни розглядають як потенційні місця накопичення особового складу.

Тактика ворога

За даними бійців, росіяни використовують і перевдягання у цивільний одяг, щоб непомітно проникати до міста. Це явище має системний характер і може призвести до загострення ситуації, якщо виявиться масштабнішим, ніж зараз здається.

Попри зусилля українських захисників, перевага противника у живій силі відчувається. Водночас Сили оборони роблять усе, щоб звести ворожі спроби нанівець.

Перспективи

Експерти прогнозують, що у вересні Куп’янськ ще неодноразово буде в центрі уваги, адже противник активно перевіряє слабкі місця української оборони і намагається миттєво розвивати навіть незначні тактичні успіхи.

