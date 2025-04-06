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- Війна
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DeepState: ситуація біля Лиману погіршується — чи загрожує місту повторна окупація
За інформацією каналу, ситуація на Лиманському напрямку погіршується.
Російські окупанти продовжують просуватися в районі Лиману.
Про це пише OSINT-канал DeepState.
За інформацією каналу, ситуація на відтинку Нове-Катеринівка-Невське продовжує загострюватися, а ворог здійснювати просування, маючи перевагу на ділянці.
«Зокрема, проводяться штурмові дії в напрямку Новомихайлівки, а в районі Невського ворог мав успіх. Так само росіяни мали успіхи в районі Нового, а на Катеринівку здійснюється постійний тиск», — йдеться в повідомленні.
У DeepState стверджують, що ситуація складається на даному відтинку для Сил Оборони не найкращим чином.
«Неефективне використання ресурсів бригади, яка тримає зону відповідальності, погана ситуаційна обізнаність та перевага росіян у дронах і можливостях ураження дається в знаки. Також успіх росіян додає піхота, яка здійснює постійний тиск на позиції українських військових. Ситуація погіршується і її необхідно рятувати. Лінія бойового зіткнення на даному відтинку зазнає певних змін», — зазначають аналітики каналу.
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