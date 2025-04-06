Росіяни тиснуть на Лиман / © ТСН.ua

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Російські окупанти продовжують просуватися в районі Лиману.

Про це пише OSINT-канал DeepState.

За інформацією каналу, ситуація на відтинку Нове-Катеринівка-Невське продовжує загострюватися, а ворог здійснювати просування, маючи перевагу на ділянці.

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Північно-східний фланг Лимана / © Deepstatemap

«Зокрема, проводяться штурмові дії в напрямку Новомихайлівки, а в районі Невського ворог мав успіх. Так само росіяни мали успіхи в районі Нового, а на Катеринівку здійснюється постійний тиск», — йдеться в повідомленні.

У DeepState стверджують, що ситуація складається на даному відтинку для Сил Оборони не найкращим чином.

Лиман і околиці на карті / © Deepstatemap

«Неефективне використання ресурсів бригади, яка тримає зону відповідальності, погана ситуаційна обізнаність та перевага росіян у дронах і можливостях ураження дається в знаки. Також успіх росіян додає піхота, яка здійснює постійний тиск на позиції українських військових. Ситуація погіршується і її необхідно рятувати. Лінія бойового зіткнення на даному відтинку зазнає певних змін», — зазначають аналітики каналу.

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