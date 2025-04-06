ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

DeepState: ситуація біля Лиману погіршується — чи загрожує місту повторна окупація

За інформацією каналу, ситуація на Лиманському напрямку погіршується.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Росіяни тиснуть на Лиман

Росіяни тиснуть на Лиман / © ТСН.ua

Російські окупанти продовжують просуватися в районі Лиману.

Про це пише OSINT-канал DeepState.

За інформацією каналу, ситуація на відтинку Нове-Катеринівка-Невське продовжує загострюватися, а ворог здійснювати просування, маючи перевагу на ділянці.

Північно-східний фланг Лимана / © Deepstatemap

Північно-східний фланг Лимана / © Deepstatemap

«Зокрема, проводяться штурмові дії в напрямку Новомихайлівки, а в районі Невського ворог мав успіх. Так само росіяни мали успіхи в районі Нового, а на Катеринівку здійснюється постійний тиск», — йдеться в повідомленні.

У DeepState стверджують, що ситуація складається на даному відтинку для Сил Оборони не найкращим чином.

Лиман і околиці на карті / © Deepstatemap

Лиман і околиці на карті / © Deepstatemap

«Неефективне використання ресурсів бригади, яка тримає зону відповідальності, погана ситуаційна обізнаність та перевага росіян у дронах і можливостях ураження дається в знаки. Також успіх росіян додає піхота, яка здійснює постійний тиск на позиції українських військових. Ситуація погіршується і її необхідно рятувати. Лінія бойового зіткнення на даному відтинку зазнає певних змін», — зазначають аналітики каналу.

Раніше у ЗСУ розповіли про важкі бої за Торецьк.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie