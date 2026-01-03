DeepState зафіксував зміну лінії фронту: де просунулися окупанти

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Реклама

Російська армія просунулася у Донецькій області. Найбільш напружена ситуація, як і раніше, зберігається на Покровському напрямку.

Такі дані оприлюднили аналітики DeepState.

«Ворог просунувся у Мирнограді, Покровську та Світлому. Уточнено лінію зіткнення у Покровську», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Нагадаємо, очільник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов повідомив, що у Сумській, Луганській та Харківській областях спостерігаються не такі інтенсивні атаки, як було лише кілька тижнів тому, однак дії ворога вказують на ймовірну підготовку до наступу вже у січні.

На Покровському напрямку російські окупанти продовжують атакувати дрібними піхотними штурмовими групами, які послідовно знищуються Силами оборони, що свідчить наявність у ворога великих резервів живої сили.