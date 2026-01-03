- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 3
- Час на прочитання
- 1 хв
DeepState зафіксував зміну лінії фронту: де просунулися окупанти
Аналітики DeepState повідомляють про нові просування російських військ на сході України.
Російська армія просунулася у Донецькій області. Найбільш напружена ситуація, як і раніше, зберігається на Покровському напрямку.
Такі дані оприлюднили аналітики DeepState.
«Ворог просунувся у Мирнограді, Покровську та Світлому. Уточнено лінію зіткнення у Покровську», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, очільник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов повідомив, що у Сумській, Луганській та Харківській областях спостерігаються не такі інтенсивні атаки, як було лише кілька тижнів тому, однак дії ворога вказують на ймовірну підготовку до наступу вже у січні.
На Покровському напрямку російські окупанти продовжують атакувати дрібними піхотними штурмовими групами, які послідовно знищуються Силами оборони, що свідчить наявність у ворога великих резервів живої сили.