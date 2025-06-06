Defense Express про можливий масований обстріл: Росія свідомо розкручує істерію навколо «Орешника»

Ракетний обстріл / © Associated Press

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Навколо ракети середньої дальності «Орешник» розкрутили чергову інформаційну кампанію залякування.

Таку думку висловив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков в етері Еспресо.

«Важливий момент полягає в тому, що дуже сумнівно, що в Росії справді є десять „Орешників“ — це виглядає більш ніж неправдоподібно. По-друге, їхнє кінетичне застосування з відповідними бойовими частинами за ефективністю приблизно дорівнює п’яти „шахедам“ за енергією. Тобто кінетична бойова частина „Орешника“ виділяє приблизно стільки ж енергії, скільки вибух половини бойової частини одного „шахеда“, — наголосив Катков.

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Експерт упевнений, що головна функція «Орешника» — психологічний тиск.

«Мовляв, дивіться, у нас є „Орешник“, і ми ним погрожуємо щоразу. Колись ту саму роль виконував „Кинджал“, який начебто „проривав будь-яку протиракетну оборону“. Але система Patriot під час першого ж бойового застосування довела протилежне. Потім розкручували „Циркон“ як „незбивну“ ракету, та й тут Patriot виявився незгодним», — нагадав фахівець.

За словами Каткова, «Орешник» — це балістична ракета середньої дальності, створена винятково для ядерного удару, тож згадки про неї автоматично переносять дискусію у площину Третьої світової.

«Коли йдеться про „Орешник“, насправді йдеться про сценарій ядерної війни та кінець цивілізації. Росія ж має безліч інших носіїв атомної зброї — зокрема „Іскандери“. З початку повномасштабного вторгнення ми вже бачили крилаті ракети з імітаторами ядерних бойових частин», — пояснив експерт.

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Катков додав, що запуск «100 ракет за раз» Росія здійснювала й раніше, без жодних екстраординарних подій, тож ця цифра також не повинна шокувати.

«Бувало й більше, і це не вимагало якихось „особливих“ умов — приміром, коли українські сили знищили літаки на російських авіабазах», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що після української атаки на стратегічні об'єкти РФ, зокрема авіабази, Кремль може завдати потужного удару вже найближчим часом.

Ми раніше інформували, що народний депутат Ярослав Железняк прокоментував висловлювання свого колеги Романа Костенка, що масований російський обстріл може відбутися сьогодні вночі.

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