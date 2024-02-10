Дефіцит боєприпасів обмежує дії ЗСУ: аналітики назвали наслідки на фронті

На думку експертів, це створює невизначеність в оперативних планах України на полі бою.

Брак боєприпасів може змусити українські війська ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту. Нестача артилерійських снарядів та затримка західної допомоги впливають на бойові дії в Україні.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

9 лютого видання Financial Times (FT) повідомило, що Україна бореться з нестачею артилерії на тлі затримки допомоги США та очікуваного одного мільйона артилерійських снарядів від Європи.

Неназваний військовий чиновник США сказав FT, що затримка допомоги США може створити "повітряну бульбашку або розрив у шлангу західної допомоги Україні та залишити її без західної допомоги на невизначений період часу".

Чиновник також заявив, що Пентагон особливо стурбований здатністю України підтримувати свої системи протиповітряної оборони та постачання боєприпасів, а високопоставлений європейський дипломат попередив, що Україні буде важко навіть утримувати свої нинішні позиції без західної техніки

"Згортання західної допомоги Україні, ймовірно, призведе до остаточного падіння здатності України захищати себе та стримувати російську армію та може дозволити російським військам просунутися аж до західної України, ближче до кордонів держав-членів НАТО", - вважають аналітики.

Пані посол України в США Оксана Маркарова заявила Bloomberg 8 лютого, що Україна зіткнулася з "критичною нестачею" військової техніки, зокрема ракет і перехоплювачів.

Українські військові офіційні особи нещодавно попередили, що Україна обмежує засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, намагаючись адаптуватися та відповідати на широкомасштабні російські безпілотники та ракетні удари.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко спрогнозував, чи вистачить Україні снарядів зупиняти Росію.

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