Дефіцит боєприпасів у ЗСУ: чи здатні дрони змінити ситуація на фронті

В останні місяці FPV-дрони все більше впливають на поле бою.

Дрони, які використовують Сили оборони України для ударів по техніці ЗС РФ, не можуть повною мірою замінити артилерію.

Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться, що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Bild заявив, що Україна успішно виробляє всередині країни безпілотники. Однак така зброя не може замінити системи ППО, ракетні комплекси великої дальності та артилерію.

У ISW заявили, що Сили оборони змогли пом'якшити негативний ефект від нестачі артилерійських боєприпасів, використовуючи FPV-дрони,щоб атакувати російську піхоту і техніку. Однак артилерія може завдавати набагато більшої шкоди ворогові, ніж боєприпаси, що баражують.

Неназваний представник НАТО заявив Foreign Policy, що знищені за останні два місяці російські танки, були вражені саме FPV-дронами. Пілоти спрямовують безпілотник у відкритий люк російського танка, на двигун або до боєприпасів, які зберігаються у башті.

Однак, як повідомляється, системи радіоелектронної боротьби і посилена броня бронетехніки можуть ускладнити для FPV-дронів удар по певній точці на машині.

У звіті йдеться про те, що здатність України відбивати механізовані напади за допомогою безпілотників FPV є частковим пом'якшенням, а триваюча нестача артилерії позбавляє українські сили можливості швидко і у великих кількостях знищувати бронетехніку.

Нагадаємо, Кулеба закликав до "необмеженого" постачання зброї Україні. За його словами стратегія допомоги Україні "крапля по краплі" більше не працює.

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