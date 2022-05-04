"Дефіцит кокаїну змусив перейти на щось важке": Подоляк відреагував на заяви РФ про ізраїльських найманців

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяви російського МЗС про те, що у Маріуполі нібито воюють "ізраїльські найманці".
Він зазначив, що такі заяви нагадують те, що через брак кокаїну російські дипломати змушені перейти на "щось важке".
Про це Михайло Подоляк написав у соцмережах.
"У МЗС РФ заявили, що поруч із нацистами "Азова" воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче", - наголосив Подоляк.
У МЗС Рф заявили, що поруч із нацистами «Азова» воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче. pic.twitter.com/diWvWftHQQ— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 4, 2022
Нагадаємо, очільник білоруського МЗС Володимир Макей заявив, що "сьогодні в Євросоюзі про жодну свободу слова і верховенство права не можна говорити".
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