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"Дефіцит кокаїну змусив перейти на щось важке": Подоляк відреагував на заяви РФ про ізраїльських найманців

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"Дефіцит кокаїну змусив перейти на щось важке": Подоляк відреагував на заяви РФ про ізраїльських найманців

Getty Images

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяви російського МЗС про те, що у Маріуполі нібито воюють "ізраїльські найманці".

Він зазначив, що такі заяви нагадують те, що через брак кокаїну російські дипломати змушені перейти на "щось важке". 

Про це Михайло Подоляк написав у соцмережах. 

"У МЗС РФ заявили, що поруч із нацистами "Азова" воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, очільник білоруського МЗС Володимир Макей заявив, що "сьогодні в Євросоюзі про жодну свободу слова і верховенство права не можна говорити".

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