Дефіцит пального та нестача готівки у банкоматах: яка ситуація у тимчасово окупованому Скадовську

Дефіцит пального та нестача готівки у банкоматах: яка ситуація у тимчасово окупованому Скадовську

Місцеві жителі забезпечені газом, водою, світлом.

У тимчасово окупованому Скадовську (Херсонська область) від початку війни влада і комунальники працюють в штатному режимі, ціни на продукти зросли.

Скадовський міський голова Олександр Яковлєв на сторінці у Facebook, розповів про стан справ у громаді на 26 березня.

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Жителі Скадовської територіальної громади забезпечені газом, водою, світлом. Комунальні служби працюють. Міський голова нагадав про необхідність сплачувати за послуги.

"Усі місцеві комунальні послуги надаються до тих пір, поки є чим платити за електроенергію, пальне та заробітну плату. Держава виконує усі свої зобов'язання - вчасна виплата пенсій та соцдопомоги, допомога підприємцям та їхнім працівникам, послаблення в податках. На період воєнного стану не нараховується плата за землю, оренда майна, маємо пільги по сплаті єдиного податку", - написав міський голова.

У Скадовську працюють центр надання адміністративних полуг та органи реєстрації шлюбів.

"Від початку війни у нас народилось 30 маленьких громадян України. Працює лікарня та поліклініка", - зазначив він.

Банки працюють в обмеженому режимі через нестачу готівки. Хлібом забезпечує місцевий комбінат.

Ціни на продукти зросли через дефіцит пального та складну логістику. Проблем з постачанням продуктів поки не відчувають. Охорону громадського порядку у місті здійснює громадський патруль.

Раніше Олександр Яковлєв повідомив, що ситуація у місті контрольована, проте територією громади постійно переміщуються російські військові.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти тероризують місцеве населення. Йдеться про жителів міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка. Напередодні жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

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