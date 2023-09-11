Дефіцит робочої сили та спад економіки: британська розвідка - про вплив мобілізації у РФ

Мобілізація та призов до армії у Росії продовжує негативно впливати на робочу силу промисловості і бити по економіці країни.

Про це інформує британська розвідка.

Західна розвідка, посилаючись на Інститут економічної політики імені Єгора Гайдара, зазначає, що в липні 2023 року нестача працівників у промисловості Росії досягла нового максимуму в 42%, що на 7% вище, ніж у квітні 2023 року.

"На відміну від призову в інших країнах, у ІТ-секторі Росія вжила заходів для збереження робочої сили. Ймовірно, це підкреслює особливо гостру нестачу в секторі після того, як близько 100 000 ІТ-працівників покинули Росію в 2022 році. Це дорівнює 10% робочої сили ІТ-сектору", - сказано у повідомленні.

Там нагадали, що 4 вересня 2023 року президент Путін підписав указ про підвищення пільгового віку призову на військову службу для IT-спеціалістів з 27 до 30 років.

"Це свідчить про те, що мобілізація та призов на військову службу в Росії погіршили брак робочої сили, не пов’язаної з обороною. Напередодні виборів президента Росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, намагатиметься уникнути подальших непопулярних мобілізацій", - підкреслили британські розвідники.

Раніше у ГУР розповіли, чи оголосить Росія мобілізацію, як торік.

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